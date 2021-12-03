فى لحظات التأزم الكبرى والفواجع التى تفوق قدرة البشر على مداواتها، يظهر الأدب ليكون ظهيرا للإنسانية، يشتبك مع صعوبات الحياة، ويصوغ من تداعياتها القاسية، قطعا أدبية ونصوصا جمالية تساعد على تجاوز فصول التعثر والألم والفقد، وهو ما برع فيه الأديب والشاعر نعيم صبرى فى أحدث إبداعاته «رواية 2020» الصادرة عن دار الشروق.

«العدوى، المرض، الموت» هم قوام عام المعاناة للبشر فى 2020 بسبب انتشار وباء كورونا، حيث اختبر البشر لحظات قاسية من الحظر والتباعد والحبس الإجبارى فى الغرف المغلقة وخلف الأبواب، وقد استثمر نعيم صبرى تلك اللحظات ليبدع لنا نصوصا تميزت بها روايته الصادرة عن دار الشروق.

وضع نعيم صبرى نفسه فى القلب تماما من الأحداث المفجعة التى مرت على البشر بسبب انتشار جائحة كورونا، ووضع معه القارئ فى بؤرة التفاعلات التى صاحبت أيام الإعلان عن تحول كورونا من «خطر محتمل» إلى «وباء قاتل»، فحرص على أن ينسج نصوصا تحاول أن تكون عوامل قوة فى مواجهة لحظات الضعف والخوف الإنسانى من المجهول.

«نراقب إحصاءات وزارة الصحة كل يوم، ونتابع حالات، المرضى الذين نسمع بهم أو نعرفهم، يفاجئنا خبر حزين لنجمة محبوبة، الست رجاء الجداوى ترحل بعد أكثر من أربعين يوما من المرض والعزل بمستشفى للعزل بالإسماعيلية. بالنسبة إلى، لم أعرفها شخصيا ولكن قابلتها مرة واحدة أمام المصعد، كنت أغادره وكانت تتأهب للصعود، بادرتها بالتحية وردت التحية بابتسامة ودودة، شعورى كان غريبا رغم ذلك، شعور مرة أخرى برحيل عصر کامل أنتمى إليه، فهى التى ما زالت تذكرنى بتواصل الأجيال والأزمنة».

برع الكاتب والروائى نعيم صبرى فى أن يعيد إلى أذهاننا تفاصيل مذهلة عن أحد أكثر الأعوام التى سيتذكرها البشر، بسبب ما تعرضوا له من لحظات واجهوا فيها الأخطار الوجودية، وتوقف فيها الإيقاع المعتاد للحياة حفاظا على أرواح الجميع.

وعلى مدار فصول الرواية، نترقب بشغف، تلك اللحظة التى يمكن فيها أن تنتصر الحياة على الموت، وأن يتصدى العلم لوبال الأمراض، حيث يضعنا صبرى أمام نهاية مشرقة نعاين فيها عام 2020 يأبى أن ينتهى دون أن يعلن عن انتصار الحياة واستمرارها، عبر مساعى تتلاحق وجهود تتواصل لكى نجد اللقاح الذى يفرمل مشاعر الخوف والمرض والموت بسبب كورونا.

نتلمس من نصوص صبرى أن الرواية لا تخص العام 2020 بشكل مجرد، ولا تركز على أبعاد التأريخ والتوثيق، وأن نجد فيها فيضانا من المشاعر واندفاعا فى العواطف التى جعلت من الرّواية فضاء متسعا قام بتوظيفه من أجل إبراز صعوبة تلك الأيام التى عرف فيها البشر المستشفيات وغرف العزل ونعوش الموتى، وصولا إلى انتصار الإرادة الإنسانية المسلحة بالعلم ضد الأمراض الفتاكة والأوبئة.

♦ مزيج مثالى

نجد فى رواية «2020» مزيجا مثاليا بين ما هو متخيل حول طبيعة الأوبئة، عبر وعاء سردى بديع مدعوم بالخيال وتدفق العواطف، وأيضا إعادة تشكيل لأحداث ولحظات واقعية وحقيقية مرت على البشرية، لتنجح الرواية فى أن تحافظ على قوام جذاب لقارئ سيظل يبحث بين ثناياها عن زوايا الغموض ومناطق تتراوح بين الحزن والفرح، التأزم والانفراج.

ينقل إلينا نعيم: «وها نحن قد عدنا للكمامات وغسل الأيدى والمطهرات مرة أخرى، بدأ جهازنا العصبى يستعيد شعور الحذر السابق على السفر، بشكل آلى، التركيز على التباعد بعد أن كان التصرف تلقائيا على شاطئ البحر، كنا نخرج لنستقبل المعارف ونتجمع حول الطاولة للدردشة والسمر، الآن نعود إلى ما كنا عليه قبل السفر، ونتجنب اللقاءات ونحرص على التباعد».

♦ أسلوب فريد

تتميز كتابات نعيم صبرى بأسلوب فريد، يستطيع من خلاله أن يجعل القارئ فى حالة اتصال دائم بالأحداث، وفى رواية «2020»، حافظ صبرى على أسلوبه الذى يبرهن به على الدوام أن اللغة بحر عميق، حتى إنه سبق له وأن أطلق تصريحا قال فيه «موضوع اللغة هو أكثر ما يجهده فى كتابة الراوية»، وذلك للحفاظ على مستوى راقٍ من الكتابة التى يبدعها فى مختلف أعماله.

وفى أحدث إصداراته الصادرة عن دار الشروق، نتلمس بسهولة أن صبرى تمكن عبر لغة أنيقة للغاية أن يمنح للقارئ جرعات مكثفة من المشاعر الحية والمتدفقة، والتى جاءت عبر وعاء لغوى أنيق ومفردات مرتبة ومستخدمة بعناية فائقة دون مط أو تطويل أو زيادات غير مبررة.

نصوص رواية «2020» تحتشد بالتشبيهات والأوصاف البديعة والتى تحافظ على وعى القارئ فى حالة تأهب وتحفز دائمين كما لو أنه أمام وسيط مرئى حى وليس أدبى مقروء، فعند تناول فترة حالكة من عمر البشر بكل ما تحمله من فقدان وألم وفجيعة، يجب أن يكون السلاح الأقوى فى هذه الحالة هو «قوة التعبير» التى لا تعوق التدفق والإحساس السلس بالمشاعر والمفارقات الكابوسية التى فرضتها العزلة.

اللغة الشاعرية التى يستخدمها نعيم صبرى تبرز العديد من المعانى الصادمة التى لم تعتد عليها الدماغ البشرية التى تلهو بعيدا فى كثير من الأوقات ابتهاجا وفرحة لتنسى أن الحياة ومحطاتها المختلفة لابد أن تعبر بفصول مأسوية، فيصدمنا نعيم بسلاح اللغة والوصف والتشبيه بأن حقائق «الموت والفقد» ماثلة فى حياتنا وقريبة منا على الدوام، وأن العام 2020 كان حافلا بفقدان الأحباء والأصدقاء.

♦ معطيات مميزة

الرواية تلقى بنا فى بؤرة التفاعلات المبكرة مع انتشار أخبار تحول كوفيد 19 إلى وباء عالمى، تبرز لنا العلامات والسمات المميزة لتلك الفترة، نهم البشر فى اللجوء إلى العوالم الافتراضية فى ظل أن العوالم الحقيقية قد تعرضت لأول مرة منذ عقود طويلة إلى حالة «شلل تام» و«كساد حقيقى».

نقل إلينا نعيم صبرى الاضطراب الذى عمّ الساحة السياسية والاقتصادية، والطريقة التى كان يتصرف بها رئيس أكبر دولة فى العالم دونالد ترامب، والتأثيرات المباشرة لضرر صحى عانى منه البشر، على أصعدة السياسة العالمية وانسداد الشرايين الاقتصادية وتبدل وتأرجح العلاقات بين القوى الكبرى فى العالم بسبب كورونا.

يقول صبرى «التكهنات تتنبأ بضربة انتقامية تركية لرد الصفعة التى تلقتها، وها نحن نتظر خطرا جديدا يضاف إلى کوفید19 وسد النهضة وفلول الإرهابيين فى الشرق بصحراء سيناء، وتتوالى التحليلات والمناقشات بالمحطات الفضائية، وتتصاعد درجة التوتر العصبى وسط هذا العبث متعدد الوجوه».

ويتابع «فقدت القدرة على الاستماع إلى الموسيقى وسط هذا السيرك الهائج، رغم إحساسى بالاحتياج الشديد للموسيقى. أريد أن أهدأ مع ليليات شوبان بذكرياتها الحميمية عندى وكونشرتوهات موتزارت للبيانو. كأن وجدانى قد تشقق من فرط الجفاف. الوقت متاح بوفرة، وكذلك القلق والترقب وافتقاد الهدوء والسكينة».

♦ المعادلة الصعبة

تحقق الرواية المعادلة الصعبة، بين تناول خط واقعى لأحداث قد وقعت ولا يزال البشر تحت وطأتها إلى الآن، وبين خط روائى قصصى يكتسب جاذبيته من تجسيد الأجواء الكارثية والمشاعر السلبية التى تحدث لشخصيات ومعطيات تتفاعل من أجل أن تبرهن على الدرجة التى يتشبث بها البشر بالحياة والنور فى القلب من الظلام الدامس والموت.

«الحياة دائما أقوى من الموت» هكذا يحرص الكاتب على أن يبعث بمجموعة من الرسائل عن طبيعة النفس البشرية التى يحركها الأمل لمواجهة الألم، داخل أحداث الرواية التى تجيد خلق حالة من التعاطف الإنسانى خلال المعاناة التى تعرض لها كامل سكان الأرض.

تبرهن رواية «2020» على وجود علاقة بين تأزم اللحظات الإنسانية وانتشار الجوائح والكوارث، وما بين انتعاش المخيلة الأدبية لرموز وكتاب ومبدعين تفننوا فى تحويل مشاعر الخوف والقلق الإنسانى إلى أعمال ونصوص وروايات تؤدى إلى حالة من غزارة الإنتاج الأدبى، الذى يتم توجيهه على الأغلب لبعث الحياة من قلب الموت ومواصلة الحياة وسط ركام الخراب.

♦ مسيرة ممتدة

تأتى رواية «2020» لتعيد إلينا التذكير بمجموعة من الروائع التى تنضم إلى ما يمكن تصنيفه ضمن «أدب الأوبئة» أو أدب الأزمات، فوباء كورونا بطبيعة الحال لم يكن الوباء الأول، وإنما سبقه جوائح عديدة عرفتها البشرية وشرع الأدباء فى أن يخلدوا ما عاينته ذاكرة البشر فى إبداعات فنية وأدبية.

وأدرك نعيم صبرى أهمية إيجاد أبعاد مختلفة فى وصف ما عاصره البشر فى عام حاسم ومحورى كالعام 2020، من أجل أن يعكف على صياغة سردية مميزة سينقل القارئ خلالها فى رحلة مفعمة بالذكريات والمشاهد والمحطات الصعبة التى يغلفها بريق الأمل من آن لآخر، فنجد أن رواية «2020»، تأتى كحلقة فى سلسلة إبداعات أخرى كرواية الطاعون لألبير كامو، و«الإنسان الأخير» للكاتبة الإنجليزيّة مارى شيلى، و«عيون الظلام» الصادرة سنة 1981 فيما يشبه النبوءة بظهور فيروس من مدينة ووهان الصينيّة سيسبب الرعب للعالم أجمع.

يشار إلى أن نعيم صبرى هو روائى وشاعر، درس الهندسة الميكانيكية وتخرج فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، وتفرغ للأدب منذ عام 1995، بدأ نشاطه الأدبى بكتابة الشعر٬ وصدر له ديوانا «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات فى الأحوال» عام 1988. وعدد من الروايات منها «شبرا، وصافينى مرة، وحافظ بتاع الروبابيكا، والمهرج».