الرئيس الموريتاني يرأس القمة الرابعة لمبادرة السور الأخضر الكبير

ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس أعمال القمة الرابعة العادية لمبادرة السور الأخضر الكبير عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكرت الرئاسة الموريتانية ان القمة شهدت مشاركة 12 من قادة الدول الأعضاء في المبادرة اضافة إلى فرنسا كضيف على القمة، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وممثلي 18 عشر منظمة إقليمية ودولية.

وتأتي هذه القمة بعد قمة المناخ التي عقدت الشهر الماضي في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، والتي تعهد خلالها المانحون بتقديم تمويل لمشروع السور الأخضر الكبير بقيمة 14 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أطلق مبادرة السور الأخضر الكبير عام 2007 بهدف القضاء على التصحر والفقر والجوع، وتغيير حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون في منطقة الساحل الإفريقي. ومن المنتظر أن يمتد هذا السور المكون من النباتات والثمار والأشجار عبر كامل القارة الإفريقية.