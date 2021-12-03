بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدء العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان، وهو الذى توازى مع مواصلة جلسات الاستماع لمطالب وإحتياجات أهالى قرى مركز أسوان لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للقرى المتضررة من السيول.

وأشار المحافظ إلى المتابعة المتواصلة من مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع الأهالى بقرية كركر والتى تقع جنوب مدينة أسوان ويبلغ تعدادها حوالى ألفين و500 نسمة وتضم 8 قرى تشمل 2164 منزلا.

وأشار ناجح مصطفى إلى أن جلسة الاستماع شهدت طرح مختلف الاحتياجات والمطالب بالقرية والتى تركزت في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والاتصالات، بالإضافة إلى التموين والشباب والرياضة، علاوة على البريد والمواصلات العامة.