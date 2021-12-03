تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون: كونغولي قادم من إسطنبول

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الجمعة، تسجيل بلاده أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".



وقال مرابط، في تصريح صحفي، إن الحالة المصابة بأوميكرون تخص شابا من الكونغو قادما من مدينة إسطنبول التركية، ويبلغ من العمر 23 عاما.



وحسب ما ذكر موقع "موزاييك أف أم"، فإنه تم اكتشاف المصاب يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله للمطار من إسطنبول.



وخضع المعني بالأمر لتحليل سريع لفيروس كورونا كانت نتيجته إيجابية، ثم بعد الخضوع للتحاليل اللازمة تم التأكد من أنه مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون".



وجرى نقل المصاب إلى نزل خاص لإيواء المصابين من أجل الخضوع للحجر الصحي.