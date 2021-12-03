يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان الليلة إن الافتتاح يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن خطة الوزارة لافتتاح ( 21 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 3 ) مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة ، مسجدان منها إحلالًا وتجديدًا ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 18 ) مسجدًا آخر، منها ( 17 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ بداية شهر يوليو الماضي حتى تاريخه (355) مسجدًا ، منها (308) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و(47) مسجدًا صيانة وترميمًا .