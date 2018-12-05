اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" والذى نظم في المدة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري ، وجرت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ، حيث شهد افتتاح المعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف دول العالم .

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة وأن امتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه وفود الدول المشاركة بجولة تفقدية لأجنحه المعرض الذي ضم منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم .

كما شهدت فعاليات المعرض لقاءات مكثفة للسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة .

تناولت اللقاءات سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وكافة الدول المشاركة كذلك تبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في المعرض بجناح جمهورية مصر العربية وما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية و العسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى كافة الدول المتقدمة كما أعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض " إيدكس 2021 " في دورته الثانية الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم.

كما ألتقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلي الشركات العالمية ، وتناولت اللقاءات سبل الدعم والتعاون العسكري والأمني.

وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التي تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .

كما قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة ، حيث وجه الشكر لكافة الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذى يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية، كما ناقش خلال الجولة عدد من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه وهو التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكافة نظم التسليح المتطورة , كما حرص على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور و المنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولي.

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أجنحة المعرض ، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض ، معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة .

واختتمت فعاليات المعرض بتقديم الموسيقات العسكرية للعروض الفنية المتميزة ، كذلك إطلاق السهام النارية في سماء القاهرة تتويجاً لحفل الختام الناجح للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 ".