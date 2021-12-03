قامت مؤسسة المعاملة الأخلاقية الأمريكية للحيوانات، المعروفة باسم بيتا، وهي المؤسسة المعنية بحقوق الحيوان، باستهداف المتاجر العصرية لعرض أحدث خط أزياء ابتكرته المؤسسة، والذي يضم بعض القطع التي أوضحت المؤسسة أنها تحتوي على أجزاء من جسد البشر.

يعرض متجر أوربان أوترادج خط أزياء مؤسسة بيتا التي قالت عنه أنه خط أزياء ساخر، مؤكدة أن هذه الأزياء تتكون من أفخر أنواع الجلود وهي جلد الانسان، حيث صممت الجواكت من جلد وجه الانسان، بينما تم تزيين الأحذية بأسنان بشرية، ولم تنس المؤسسة الدم البشري، حيث وضعته في خطوط تم خياطتها على الحقائب، هذا وفقا لبيان صحفي للمؤسسة.

تقول تريسي ريمان نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتا لموقع نيويورك بوست، "جلد البقرة ملك لها وليس ملكا للانسان، وهي تشعر بألم كبير عند سلخها، بقدر ما تشعر أنت".

وأضافت، "نتحدى جميع ماركات الأزياء في أن تعلم من هو الانسان وراء الجلد المباع في قطع الملابس التي توضع على كل رف بالمتجر، فكما تستنكر صناعة الملابس من الجلد البشري، الحيوانات لها نفس الحقوق".

تباع مجموعة الأزياء بمتجر أوربان أوترادج تحت عنوان أزياء الأشخاص المذبوحة، في إشارة إلى استخدام أعضاء بشرية حقيقية في صناعة هذه المنتجات، وقد قال المتجر في بيان صحفي، "متجرنا الوحيد الذي ستكون محقا فيه عندما تسأل سؤال، من ترتدي؟".

وبعيدا عن السخرية، أكد متجر أوربان أوترادج في بيان منفصل على أن ما يتم عرضه بالمتجر، هو مجرد رسوم توضح كيف سيكون شكل الملابس إذا تمت صناعتها من جلود البشر، وما أدى إلى الترويج لصناعة هذه الملابس من جلود البشر بقوة والتي وصفها البعض بأنها حملة مستفزة، هو غرابة مؤسسة الرفق بالحيوان، بيتا، المعروفة بحملاتها الهجومية ضد الإساءة للحيوانات، وتأكيد دعمها للنباتيين.

يذكر أن هذه الحملة تشبه الحملة التي أطلقت في عام 1991م، بعنوان صمت الحملان، والتي صمم فيها بوفالو بيل بذلة مصنوعة من جلد البشر لتسليط الضوء على الضرر الواقع على الحيوانات من قبل بائعي التجزئة المشهورين الذين يقوموا ببيع الملابس من جلود وفراء الحيوانات.