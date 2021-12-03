علق ناصر النني على اهتمام اتحاد جدة السعودي وعدد من الأندية التركية بضم نجله محمد النني، نجم أرسنال، الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء تعاقده مع المدفعجية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الفترة الماضية لاهتمام جالاتا سراي وبيشكتاش التركي بالتعاقد مع نجم المدفعجية إلى جانب رغبة اتحاد جدة السعودي في ضم الدولي المصري الفترة المقبلة.

ورد ناصر النني على تلك الأنباء في مداخلة هاتفية عبر قناة «أون تايم سبورتس» قائلًا:" النني قدم مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد، وأدع الحكم عليه للجماهير، إن شاء الله بمستواه الحالي يكمل مسيرته مع أرسنال الفترة المقبلة، أتمنى ذلك على المستوى الشخصي".

وأضاف:" أرسنال فريق جيد للغاية وإدارتة محترمة، وأدعي له باستمرار أن يستمر في مسيرته معهم".

وأوضح:" اتحاد جدة لم يفتح معنا أي مفاوضات لضم النني، وليس هناك أي محادثات من جانب الأندية التركية في الوقت الحالي".

وأتم:" هناك عدة عروض قدمت له في الفترة الماضية من الدوري الإيطالي والإنجليزي أيضًا، وأتمنى استمراره مع أرسنال".

وينتهي تعاقد النني الحالي مع ارسنال بحلول 30 يونيو 2022 ولم يفتح أرسنال حتى وقتنا الحالي أي مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع المدفعجية.