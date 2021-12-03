محافظ أسيوط يوجه بالعمل على تعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات بالمحافظة

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تعظيم وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة للاستفادة منه في إقامة مشروعات بمختلف القطاعات المهمة والحيوية وتساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة

حيث تناول اللقاء بحث واستعراض موقف تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، استعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة للمحافظة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات واحالة المقصرين للشئون القانونية لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وطالب المحافظ بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل جاهدة للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة