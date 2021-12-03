ندوة حول العنف ضد المرأة وطرق علاجه بالإسكندرية

نظم حي ثاني المنتزه، ندوة تثقيفية بعنوان (العنف المجتمعي ضد المرأة.. ومكتسبات المرأة في الدستور)، في مدرسة بنك الإسكندرية التجاري، ضمن حملة الـ (16 يوما) لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد الحاضرون الدور الفعال الذي تقدمه المرأة في مجتمعنا، وتكريمها في جميع الأديان السماوية، وأن العنف لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار الحاضرون إلى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وطرق علاجه والتغلب عليه، وأنه يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا.

وتم خلال الندوة بحث طرق وكيفية تمكين المرأة المصرية للوصول إلى وطن خال من التمييز وعدم المساواة، وتوضيح مكتسبات المرأة في الدستور المصري، والمواد الخاصة به، فضلا عن شرح وتبسيط أهم السياسات العامة للجان الحماية ودور خط نجدة الطفل في الإبلاغ عن أي حالات طارئة لحماية الأطفال من التعرض للمخاطر.

عقدت تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وحضرها عدد من المعلمات والطالبات، وذلك ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .