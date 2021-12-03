توخيل: جيمس وجورجينيو وفيرنر باتوا جاهزين لمواجهة وست هام

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حصل تشيلسي على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد أن قال المدرب توماس توخيل إن ريس جيمس وتيمو فيرنر وجورجينيو باتوا جاهزين للعب.

وغاب هذا الثلاثي عن الفوز 2-1 يوم الأربعاء على واتفورد حيث احتفظ تشيلسي بالصدارة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة متفوقا بنقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال توخيل إن ماتيو كوفاتشيتش المصاب في الفخذ وبن تشيلويل ونجولو كانتي (كلاهما في الركبة) سيواصلون الغياب بينما سيغيب تريفوه تشالوباه أيضا بعد إصابته في الفخذ في المباراة الأخيرة.

وقال توخيل للصحفيين يوم الجمعة "يتدرب جورجينيو وتيمو فيرنر وريس جيمس وأصبحوا جاهزين للمشاركة.

"من المهم جدا عودة ريس وجورجينيو".

وشارك المهاجم روميلو لوكاكو بديلا في آخر مباراتين بعد عودته من إصابة في الكاحل.

وردا على سؤال هل سيلعب الدولي البلجيكي أساسيا أمام وست هام قال توخيل "لن أكشف لكم عن أوراقي لأنها جزء من الخطة وأرغب أن يعرفها المنافسون في آخر لحظة.

"يتدرب بقوة ويرغب في اللعب أساسيا. لا أعرف المدة التي يستغرقها أي لاعب لاستعادة أفضل مستوياته بعد الإصابة وهذا الأمر ينطبق على روميلو وباقي اللاعبين".