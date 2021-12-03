 محافظ البحيرة يقرر خصم شهرين لنائب رئيس المدينة للكهرباء ويغلق كافتيرتين لمدة شهر - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يقرر خصم شهرين لنائب رئيس المدينة للكهرباء ويغلق كافتيرتين لمدة شهر

غادة الدسونسى
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:49 ص

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مجازاة نائب رئيس مدينة دمنهور للكهرباء بخصم شهرين لتقاعسه عن أداء عمله وسوء حالة الكهرباء بشارع الشهر العقارى وعدد من شوارع مدينة دمنهور.

كما قرر المحافظ غلق عدد 2 كافتيريا بشارع الجمهورية لمدة شهر وتوقيع الغرامات المقررة لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام محافظ البحيرة، قبل قليل، سيرا على الأقدام ومع الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة والتى رافقه خلالها اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، بشوارع دمنهور للوقوف على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة بالتزامن مع حملات مكثفة مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حيث تفقد محافظ البحيرة شوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية ومتفرعاتهم، وشارع الشهر العقارى ومنطقة المعهد الطبى القومى والمنطقة المحيطة بالمعهد بالكامل والشارع الجديد الذى بجوار المستشفى، وكذا أعمال تطوير شارع الجمهورية والمنطقة المحيطة بالمجمع العملى لجامعة دمنهور بشارعى الجمهورية والكورنيش.

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