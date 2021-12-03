الفيلم المصري «سوبر داون» ينافس على جوائز مهرجان أيام الرباط السينمائية لأفلام حقوق الإنسان بالمغرب

أعلن المخرج أسامة شعبان مشاركة فيلمه الوثائقي"سوبر داون"، ضمن الدورة العاشرة لمهرجان أيام الرباط السينمائية لأفلام حقوق الإنسان، المقام فعالياته حاليا بالمغرب وتستمر حتى 7 ديسمبر من الشهر الجاري.

وقال مخرج الفيلم أسامة شعبان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن فيلم"سوبر داون"سيعرض غدا /الجمعة / بالمغرب، حيث ينافس ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، معربا عن سعادته وفخره بمشاركة الفيلم في مهرجان أيام الرباط السينمائية لما يحظى به من اهتمام عربي ودولي واسع لأفلام حقوق الإنسان.

وحظى الفيلم مؤخرا بالمشاركة في العديد من المحافل السينمائية الدولية واستطاع أن يقتنص عدة جوائز، كان آخرها تتويجه بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان"انديكس"السينمائي للأفلام الدولية بأمريكا،ومهرجان القدس السينمائي الدولي وحصل فى دورته الماضية على جائزة أفضل سيناريو،كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان الهند الدولى للفيلم القصير.

"سوبر داون" فيلم وثائقي يدعم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون فى المجتمع، ويسعى لتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه هؤلاء الأشخاص على أنهم مختلفون ولا يملكون من القدرات العقلية والإبداعية التى تمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويقدم الفيلم رسالة أساسية وهو تصحيح هذا المفهوم الخاطئ، وذلك من خلال تقديم نماذج موجودة فى المجتمع من أصحاب القدرات الخاصة محققين انجازات وبطولات لم يحققها الأشخاص الأسوياء.

الفيلم يشارك في بطولته مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين يحتذى بهم، منهم مريم وجيه بطلة العالم فى السباحة والحاصلة على أكثر من 50 ميدالية وهى أيضا أول فنانة تشكيلية من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى كريم محمد بطل الجمهورية فى السباحة ورياضة الدراجات، وسيمة عيسى بطلة العالم فى رفع الأثقال، والفيلم من إخراج ومونتاج أسامة شعبان وسيناريو رانيا أحمد ومدير التصوير شروق يوسف.