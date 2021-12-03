الاتحاد الإفريقي يعد دليلا تدريبيا لتعميم ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

عقدت الوحدة الدستورية وسيادة القانون التابعة لمفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، ورش عمل، حول آليات إدراج وتعميم الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم في المناهج المدرسية للدول الأعضاء لدى الاتحاد.

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي، أن ورش العمل ركزت على إعداد دليل تدريبي لترسيخ ثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد وكذلك احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جيل المستقبل، بما يتماشى مع الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وتعزيز تنفيذ جدول الأعمال 2063.

وأوضح أن ورش العمل استهدفت بلورة هذه المواثيق والدعوة للتصديق عليها وآليات تنفيذها، من خلال مشروع تجريبي في بلدان مختارة، ومراجعة وتعديل مسودة الدليل التدريبي للمعلمين وأولياء الأمور.

وأشار البيان إلى أنه تم تصميم دليل تدريبي إفريقي حول سيادة القانون، وسيُستخدم في تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي سيادة القانون على المستوى الوطني، كالقضاء وأعضاء البرلمان وموظفي إنفاذ القانون والمهن القانونية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.