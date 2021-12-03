إصابة 3 أشخاص بحوادث متفرقة في كفر الشيخ

أصيب ٣ أشخاص بإصابات في حوادث متفرقة بمدن محافظة كفر الشيخ، مابين سقوط من علو، وإصابة بحروق نتيجة ماس كهربائي، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة إشارة بإصابة هناء مصطفى على مصطفى، 35 سنه، من قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا بحروق بسبب ماس كهربائي بالمطبخ بمنزلها، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة تفيد سقوط عاملين عند من مبنى بجوار معهد الشريف بمنطقة الصوالحة، وتبين إصابة كلا من محمد حامد نصار، 30 سنة من الطائفة، بكدمات بالجسم واشتباة كسور بالقدم والفخذ، ومحمد عادل عبدالغني، 25 سنه من الطايفه، بكدمات واشتباه كسور وجارى عمل الأشعة اللازمة لهما.