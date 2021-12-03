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التضامن: برنامج «وعي» يستهدف مواجهة العنف ضد المرأة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 1:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 1:36 ص

قال الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "وعي" يستهدف مواجهة العنف ضد المرأة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ برنامج وعي يستهدف مختلف المراحل العمرية، لمنع حرمان الفتيات من التعليم، أو التمييز في التربية، فضلا عن التوعية بخطورة ختان الإناث والعنف الأسري.

وتابع: "نحاول التوعية بمخاطر العنف ضد السيدات من ذوي الإعاقة والعنف الإلكتروني".

وأشار إلى أن البرنامج ينظم العديد من الفعاليات بينها جولات للزائرات الريفيات.

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