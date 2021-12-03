كفر الشيخ: إزالة 34 قفصا سمكيا بنهر النيل في دسوق وفوه

تمكنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، من شن حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، بنطاق مركزي دسوق وفوه بمحافظة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 34 قفصًا سمكيًا، بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجه الشكر للقيادات الأمنية برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وشرطة المسطحات، وكل المشاركين في الحملة، مناشداً أهالي المحافظة بالحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدي عليه بأي صورة من صور التعدي؛ لأنه المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويجب الحفاظ على كل قطرة من مياهه.