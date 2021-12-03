إنطلاق قوافل لتطعيم طلاب المدارس بلقاح فيروس كورونا بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل التى أطلقتها مديرية الصحة فى أولى ايام خطة تطعيم طلاب المدارس بالفئة العمرية من سن ١٥ حتى ١٨ عاما بلقاح فيروس كورونا.

واستهدفت قوافل اليوم ٨ مدارس بالإدارات التعليمية "دمياط، كفر سعد، دمياط الجديدة، الروضة، الزرقا، السرو، كفر البطيخ، فارسكور" وهم (مدرسة كفر سعد الثانوية، مدرسة اللوزى الثانوية للبنات بدمياط ، مدرسة دمياط الجديدة المتميزة، مدرسة الرحامنة الثانوية بالروضة ، مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بالزرقا، مدرسة حمزة السنباطى الثانوية بنات بالسرو، مدرسة كفر البطيخ الثانوية ومدرسة الزخرفة الثانوية بنات بفارسكور).

وأكدت "محافظ دمياط" على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال التطعيم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة أيضاً على توسيع دائرة التطعيم داخل المدارس تزامنًا مع القوافل التى تم اطلاقها لتطعيم المواطنين، للوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين لتحقيق رؤية الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.