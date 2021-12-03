رئيس الأوكسا يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

استقبل اللواء احمد ناصر رئيس الاوكسا بمقرها باستاد القاهرة الدولي منذ قليل السيد انطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ووفد الاتحاد الدولي المرافق له والاتحاد الافريقي له برئاسة الجزائري طاهر مصباحي رئيس الاتحاد الافريقي الذي اعيد انتخابه امس بالقاهرة وهو ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاوكسا وحضر اللقاء الوزير الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق وامين عام الاوكسا ورئيس واعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه ومنهم الكابتن سيد نصر الفائز في انتخابات الاتحاد الافريقي بالامس كنائب ثالث الاتحاد الافريقي للكاراتيه

وقد أبدى انطونيو رئيس الاتحاد الدولي سروره باللقاء الذي كان متطلع اليه منذ فترة طويلة وتحدث مع رئيس الاوكسا عن سبل دعم اللعبة في افريقيا والتعاون ودعم الاتحاد الافريقي للكاراتيه وتطلع الحضور للقاء اخر في النصف الثاني من العام القادم باذن الله لتوطيد خطط العمل للكاراتيه مع الاوكسا ومن خلال الاتحاد الافريقي للكاراتيه احد الاعضاء الرئيسين للجمعية العمومية للاوكسا هذا ويحضر احمدناصر رئيس الاوكسا والدكتور عماد البناني بطولة افريقيا للكاراتيه السبت السادسة مساءا بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي