القوى العاملة: حصر 5788 عاملا غير منتظم لرعايتهم اجتماعيا وصحيا بقنا

قال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا حسام طلبة علي إنه تم حصر 5788 عاملا غير منتظم بمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا على مدى 20 أسبوعا، وذلك بناء على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بحصر العمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - إن المديريات على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا.

وأضاف أنه تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، مؤكدا الاستمرار بباقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، ونوه بأنه تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادي الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيا واجتماعيا وتأمينا.