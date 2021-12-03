قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جاري دراسة إمكانية تطوير المعمل الخاص بتحليل التربة والمياه الخاص بمديرية الزراعة، وإمداده بأحدث الأجهزة لمسايرة التطور التكنولوجي في البيئة الزراعية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه عقد لقاءًا مع الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، لبحث ومناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة بجنوب سيناء، وتمثل تحديًا ويجب العمل على حلها.

وأوضح أنه جرى زيارة المعمل الخاص بتحاليل التربة والمياه، للتعرف على الإمكانيات المتاحة به، وحصر أجهزة التحليل الخاصة بالتربة والمياه، لتحديد إمكانية وسبل تطويره ورفع كفاءة استخدامه.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عقد برامج تدريبية لبعض الكوادر بمديرية الزراعة للعمل على تشغيل المعمل بعد توقفه عن العمل لعدة سنوات، بهدف توفير خدمة متميزة للمزارعين، وضمان جودة التربة التي يجري استصلاحها وصولًا للتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية وأجودها.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بالدور الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء، والمتمثل في توفير كوكبة متميزة من العلماء بمختلف التخصصات الزراعية، لنقل أحدث المعلومات الزراعية وكل ما هو مستجد منها للمهندسين والفنيين الزراعيين، مما يساهم في زيادة خبراتهم وإطلاعهم على أحدث الطرق والوسائل العلمية للزراعة.

وأكد أنه جرى تنظيم تدريب عن مكافحة سوسة النخيل لعدد من الفنيين والمهندسين وبعض من المزارعين للتعرف في البداية نظريًا على أحدث أجهزة حقن النخيل لمكافحة سوسة النخيل، إضافة إلى إطلاق حملة مكثفة في بعض مزارع مدينة طور سيناء لتطبيق ما جرى تلقيه بالتدريب عمليا بالمزارع، مشيرًا إلى أهمية نشر الممارسات الزراعية الجيدة ورصد المشكلات والتصدي لها بأسلوب علمي، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية كمركز بحوث الصحراء والذي يكون له أثر إيجابي ومردود على الزراعة بجنوب سيناء من خلال الربط الفعلي بين البحث العلمي والتطبيق على أرض الواقع .