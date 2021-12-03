وضعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الجمعة، حجر أساس مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وكان محافظ أسوان قد أعلن في مايو الماضي عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، حيث تم إعتماد 25 مليون جنية كمرحلة أولى للبدء فى الإنشاءات.

وأكد أن إنشاء هذا الصرح الثقافى والمعرفى والحضارى يأتى ضمن إستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون نواة لإنشاء مكتبات مماثلة فى باقى المراكز والمدن، بإعتبارها منارة علمية وثقافية وسياحية لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية، وأيضاً التسويق والترويج السياحى لأسوان.

ومن المقرر أن تشمل المكتبة جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى ، بجانب 4 أدوار تتضمن قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وكذا قاعات للتدريب وملحقاتها ، علاوة على مركزى إتصالات ومعلومات وتدريب متكاملين ، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار ( للكبار والأطفال ) تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن قاعة سينما لعرض أفلام الطفل، بينما سيتم إستغلال باقي المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.