أعلنت شركة (والت ديزني) اختيار سوزان أرنولد لتتولى رئاسة مجلس إدارتها، لتكون السيدة الأولى التي تتولى مهام هذا المنصب في تاريخ الشركة، منذ تأسيسها منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وأوضحت شركة (ديزني)- حسبما ذكرت مجلة (نيويوركر) الأمريكية- أن أرنولد، التي كانت عضوة في مجلس إدارة ديزني "ماوس هاوس" لمدة 14 عاماً، ستخلف بوب إيجر في نهاية هذا العام الجاري.

وأشارت المجلة إلى أن "إيجر" شغل منصب رئيس مجلس إدارة "ديزني" منذ عام 2012، واحتفظ بالمنصب حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، وسيترك مهام منصبه مع نهاية الشهر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن أرنولد ستتولى مهام منصبه الجديدة في "ديزني"، وذلك بعد أن كانت تشغل منصب المديرة التنفيذية لمجموعة "كارلايل" عملاق الأسهم الخاصة، وذلك في الفترة من 2013 إلى 2021، وقبل ذلك، شغلت أرنولد أيضا منصب رئيس وحدات العمليات العالمية في "بروكتر آند جامبل" من 2007 إلى 2009، كما شغلت أيضًا العديد من الوظائف الأخرى في "بي أند جي" ما في ذلك نائب الرئيس لقطاع الجمال والصحة، وعملت أيضًا كمديرة تنفيذية في شركة "ماكدونالدز" .