ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة، فعاليات أسبوع الجامعة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، في دورته الرابعة، خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر الجاري، في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة- في بيان، الخميس- أن فعاليات أسبوع الجامعة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المانحة والداعمة؛ لاحتضان أفكار الشباب.

وأوضحت أن فعاليات الأسبوع تسلط الضوء على أربعة محاور: تشمل (مستقبل وفرص الاستثمار وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والمالية، ودور الابتكار في مواجهة الإعاقة، والمبادرات الداعمة لاحتضان أفكار الشباب).