وفد التخطيط يشارك بافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

السعيد: الانتهاء من ميكنة وتطوير جميع مراكز ومدن المحافظة

شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة بافتتاح عددًا من المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على متابعة إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لذلك، للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع توفير الوقت والجهد، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من ميكنة وتطوير جميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بإجمالي ١٣ مركز ومدينة، وذلك في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتطوير خدمات المحليات وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.