إعلان نتائج انتخابات اتحاد الطلاب لعام «2021-2022» في عدد من الجامعات

أعلنت عدد من الجامعات، اليوم الخميس، نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعتين لعام (2021-2022).

ففي جامعة عين شمس، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، حيث تم انتخاب الطالبة آية هشام سعيد بكلية التربية رئيساً للاتحاد، والطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائباً لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة أن السباق الانتخابي ليس به فائز وخاسر، وإنما المشاركة في حد ذاتها هي المكسب، لافتاً إلى أن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً كبيراً يعكس وعي الطلاب وإدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة أقرانهم من الطلاب.

وأضاف أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات، وهو ما يلقي بالعبء والمسئولية على اتحاد طلابها الجديد، قائلاً لهم "إن عليكم مسئولية كبيرة جدا لأنكم تمثلون الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على خمسة نجوم في تقييم الـ (QS stars).

وأوضح أنه تم فتح قنوات الحوار المباشر الراقي بين الطلاب والإدارة العليا للجامعة، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما شهدته الجامعة من تطوير ورفع الكفاءة.

وأشاد سعود بالاتحاد السابق وما حققه من أرضية تفاعلية بين الطلاب على أعلى مستوى، وهو ما يجعل مسئولية الاتحاد الجديد أكبر لأن الاتحاد السابق لهم كان قدوة يحتذى بها، مشيرا إلى أن دور الإدارة العليا للجامعة وقطاع التعليم والطلاب بكامل هيئته هو دور التوجيه الأبوي لأننا شركاء في النجاح.

وفي جامعة حلوان، أعلن الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022.

وتوجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بالشكر لكل من ساهم في أن تتم العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بهذه الصورة المشرفة، مهنئا الطلاب الفائزين لمجلس اتحاد طلاب الجامعة، لافتا إلى أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لهم.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أعلنت فوز الطالب علي السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة بكلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وقال إن أسرة (من أجل مصر) المركزية بجامعة حلوان فازت بجميع المقاعد بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022.

وفي جامعة الإسكندرية، أعلنت الجامعة نتيجة المرحلة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي (٢٠٢٢/٢٠٢١)، والتي أسفرت عن فوز الطالب عمرو مبروك عبد المجيد، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والطالب فادي أشرف أحمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وجرت عملية الانتخاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، ومشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية.

وحرص رئيس جامعة الإسكندرية على تهنئة الطلاب الفائزين، وقدم الشكر لاتحاد الطلاب السابق على جهده خلال العام الماضي في ظل ظروف استثنائية.

وأكد "قنصوة" أن الجامعة ستدعم الاتحاد الطلابي الجديد، وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تقديم خمس منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات العالمية المرموقة ذات الشراكة مع جامعة الإسكندرية لأعلى خمس طلاب مشاركة في الأنشطة الطلابية، وتشمل هذه المنح جميع طلاب الاتحاد.

وفي المنصورة، أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، برئاسة الدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري، اليوم، نتائج مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي (2021 – 2022 م).

وذكرت الجامعة- في بيان صادر، اليوم- أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من: (الطالب عبد الرحمن أحمد شوقي كلية الطب البيطري بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة)، و(الطالب إسلام محمود فتحي كلية الصيدلة بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة).

وفي قنا، أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي فوز الطالب عبد الله سيد أحمد جاد بكلية الصيدلة رئيساً لاتحاد الطلاب للعام الجامعي (2021- 2022)، وفوز الطالب جمال عبد الرحيم محمد عوض بكلية التربية الرياضية نائباً لرئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- خلال تهنئته الفائزين بالانتخابات- إن هناك قواعد يجب اتباعها في الانتخابات وغيرها، مشيرا إلى أن الطالب هو أغلى ما تملك الجامعة وهذا هو المبدأ التي تعمل به ادارة الجامعة وقيادتها، لافتا إلى أن العملية الانتخابية الهدف منها تدريب الطلاب على المشاركة في الحياة السياسية فقط، حيث أنه لا انتماءات داخل الجامعة، والانتماء الوحيد يجب أن يكون للوطن أولاً وللجامعة ثانياً.

وأوضح أن الناجح في العملية الانتخابية هو جسر بين إدارة الجامعة وزملائه الطلاب؛ لنقل المشاكل والمقترحات إلى إدارة الجامعة حتى تسير العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وفي أسوان، قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه أسدل الستار، اليوم، على الانتخابات الطلابية بالجامعة، والتي فاز فيها الطالب منصور هاشم مغازي أبوالوفا رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب عبدالرحمن هاشم شعراوي نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، إن الانتخابات جرت بالاقتراع من بين رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسوان، مهنئا الفائزين في الانتخابات الطلابية، مؤكدا أهمية مشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم والعمل على دعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في كافة المسابقات المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب الجديد؛ لممارسة الأنشطة الطلابية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال تعزيز الانتماء والقدرة على المنافسة الشريفة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، والعمل على صقل مواهبهم الإبداعية في مختلف الأنشطة الطلابية، في إطار العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة.

وفي كفرالشيخ، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة عن نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات طلاب الجامعة.

وذكرت الجامعة- في بيان، اليوم الخميس- أنه أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة (طلاب من أجل مصر) بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في كليات الجامعة ونجاحهم في الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة.

وأوضح البيان أن الطالب إسماعيل إبراهيم إسماعيل جمعة الفرقة الخامسة كلية الطب البشري فاز بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، فيما فازت الطالبة روان محمد فؤاد النحراوي الفرقة الثالثة كلية الألسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وفي الغربية، أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية لمجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا، عن فوز الطالب محمد أيمن أمين، بكلية الهندسة بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، والطالب محمد إبراهيم ياقوت بكلية التربية النوعية بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا.

وذكرت الجامعة- في بيان- أن الانتخابات جرت تحت إشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، وعضوية الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.