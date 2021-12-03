ضبط أكاديمية بدون ترخيص لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكاديمية بدون ترخيص بسوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة ( شخص - مقيم بمحافظة سوهاج) كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) ، وإتخاذها وكراً للنصب على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

و بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف المذكور وضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على ( 4 أكلاشيهات منسوبة للأكاديمية ومركز تدريبى آخر - مجموعة من الشهادات الدراسية وشهادات تقدير منسوبة للأكاديمية وأخرى مزورة منسوبة لجامعتين- دفتر إيصالات تحصيل نقدية- 16 كارنيه مزور صادر من الأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة- 10 إستمارات تعليم دولى خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوبة للأكاديمية المشار إليه- جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على عدد من البرامج الدراسية والمطبوعات التعليمية الخاصة بنشاط الأكاديمية التى تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأمكن الإستدلال على 5 من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا جميعاً قيام المتهم المذكور بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ 8 آلاف جنيه تحت ذات الزعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



