وزير الخارجية البحريني: نسخر كافة الجهود لدفع المساعي الدولية لحماية البيئة

قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، إن بلاده تسخر كافة جهودها لدفع المساعي الدولية وتعزيز مكانتها على صعيد حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ضمن ركائز سياستها الخارجية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال مشاركة الزياني اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، في المحاضرة الذي قدمها الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، تحت عنوان (الدبلوماسية البيئية والمناخية لمملكة البحرين).

وأشار وزير الخارجية إلى أن العالم أصبح يواجه تحديات كثيرة غير اعتيادية عابرة للحدود تستلزم تعاونًا دبلوماسيًا دوليًا مكثفًا؛ كالإرهاب والأوبئة والتغير المناخي، لذا فإن وزارة الخارجية من خلال هذه البرامج والمحاضرات حريصة على تسليح الدبلوماسي البحريني بالمفاهيم والمعلومات والخبرات اللازمة ليقوم بدوره الدبلوماسي في تمثيل مملكة البحرين والمساهمة مع المجتمع الدولي في مواجهة هذه التحديات.