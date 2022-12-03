مستشار الطاقة الدولي: أوبك بلس ستثبت إنتاجها عند 2 مليون برميل

قال مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي، إنه من المتوقع أن تبقي "أوبك +" على إنتاجها بواقع 2 مليون برميل للنفط من الإنتاج اليومي.

وأضاف الشوبكي في مداخلته مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن كل التقارير والأرقام تشير إلى أن أوبك + في حاجة لخفض إنتاجها ولكن قرار الإبقاء على معدل الإنتاج جاء للظروف التي يعاني منها العالم الآن.

وأشار إلى أنه قد تطرأ مفاجاءات على الساحة، خاصة وأن التخفيض السابق، كان ضمن المستويات السعرية الموجودة حاليا بالأسواق.

وتوقع ثبات أسعار البرميل عند 90% للبرميل الواحد الفترة القادمة.