 مستشار الطاقة الدولي: أوبك بلس ستثبت إنتاجها عند 2 مليون برميل - بوابة الشروق
السبت 3 ديسمبر 2022 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

مستشار الطاقة الدولي: أوبك بلس ستثبت إنتاجها عند 2 مليون برميل

القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 10:13 م

قال مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي، إنه من المتوقع أن تبقي "أوبك +" على إنتاجها بواقع 2 مليون برميل للنفط من الإنتاج اليومي.

وأضاف الشوبكي في مداخلته مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن كل التقارير والأرقام تشير إلى أن أوبك + في حاجة لخفض إنتاجها ولكن قرار الإبقاء على معدل الإنتاج جاء للظروف التي يعاني منها العالم الآن.

وأشار إلى أنه قد تطرأ مفاجاءات على الساحة، خاصة وأن التخفيض السابق، كان ضمن المستويات السعرية الموجودة حاليا بالأسواق.

وتوقع ثبات أسعار البرميل عند 90% للبرميل الواحد الفترة القادمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك