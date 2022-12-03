 نفوق 700 من حيوانات الفقمة بالساحل الروسى المطل على بحر قزوين - بوابة الشروق
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نفوق 700 من حيوانات الفقمة بالساحل الروسى المطل على بحر قزوين

د ب أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:14 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:14 م

أفادت السلطات الروسية، اليوم السبت، بأنه تم العثور على المئات من حيوانات الفقمة النافقة وقد جرفها البحر على الساحل الروسي لبحر قزوين، فيما لم يتضح سبب نفوقها.

وذكر مسؤولون محليون أنه تم العثور على ما يتراوح بين 650 و700 من الحيوانات النافقة في ماخاتشكالا ، العاصمة الساحلة لجمهورية داغستان الروسية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أدرج فقمة بحر قزوين على قائمة الأنواع المعرضة للانقراض منذ 2008.

وانخفض عددها بنسبة نحو 90% خلال القرن الماضي، إلى حد كبير بسبب التلوث الناجم عن استخراج البترول وتصفيته. وكثيرا ما تكون حيوانات الفقمة ضحايا لتسرب النفط والصيد الجائر والإفراط في عمليات الصيد.

وتم فتح تحقيق في سبب النفوق الجماعي للحيوانات.


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