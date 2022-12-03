 وكالة الطاقة الذرية: التوصل لاتفاق إن لمحطة زابوريجيا النووية بات قريب المنال - بوابة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية: التوصل لاتفاق إن لمحطة زابوريجيا النووية بات قريب المنال

وكالات
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:13 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:15 ص

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، إن اتفاقاً يهدف إلى حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية بات قريب المنال.

وتعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي استولت عليها روسيا بعد وقت وجيز من غزوها أوكرانيا، إلى قصف متكرر، مما أثار استنكار الوكالة التي دعت إلى إنشاء منطقة آمنة حول موقع المحطة.

وقال جروسي مدير الوكالة في مؤتمر بروما: "نحن بصدد إبرام الاتفاق، الآن لدينا مقترح على الطاولة يهدف بكل بساطة إلى إيقاف حماقة قصف أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا".

وأضاف: "هذا جارٍ، لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء".

وكانت وكالة الإعلام الروسية قالت في وقت سابق الجمعة، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية المملوكة للدولة (روساتوم) إن موسكو وضحت موقفها من إنشاء منطقة آمنة حول المحطة وأنها في انتظار الرد.

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