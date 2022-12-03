ارتفاع تكاليف الطاقة تدفع المحتجين إلى احتلال المتحف البريطاني ومواقع أخرى

احتل محتجون بريطانيون مبان، من بينها المتحف البريطاني ومقر شركة الكهرباء باسكتندا "سكوتش باور"، وسط احتجاج اليوم السبت ضد ارتفاع فواتير الطاقة والمستويات "شديدة الارتفاع" لنقص الوقود في بريطانيا، بحسب منظمي الاحتجاجات.

وقال أعضاء من حركتي "دونت باي يو كيه" و "فيول بافرتي أكشن" الشعبيتين إن المشاركين في الحملة استعدوا للنوم بأغطية وأكياس للنوم وزجاجات مياه ساخنة في بهو شركة "سكوتش باور" التي تتخذ من جلاسجو مقرا لها حوالي الساعة 0900 صباحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتم التخطيط لمظاهرة أخرى في المتحف البريطاني بوسط لندن في منتصف النهار، حيث احتج النشطاء ضد روابط رعاية المتحف مع شركة النفط العملاقة "بريتيش بتروليام"، وفقا لحركة "دونت باي يو كيه".

ومن المتوقع أن تحتل مجموعة ثالثة مركز تسوق "ويستفيلد" في ستراتفورد شرق لندن.