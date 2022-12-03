يرى هاري كين، نجم نادي توتنهام هوتسبير ، أن توقيت كأس العالم هذا العام كان مثاليًا للاعبين من الناحية البدنية.

إنجلترا ستلعب مع السنغال يوم غدًا الأحد لحساب منافسات دور ال16 من كأس العالم في قطر.

وقال كين في تصريحات نقلها موقع توك سبورت: "أعتقد من وجهة نظر اللاعب أن توقيت كأس العالم سيكون هو الأعلى من الناحية البدنية بالنسبة للاعبين".

وأضاف كين: "أعتقد أنهم يخرجون من مباريات قوية على مستوى النادي ، لذا فهم لائقون. أعتقد أحيانًا أن البطولة الصيفية عندما يكون لديك فاصل ثلاثة أو أربعة أسابيع ، حيث تتوقف ، من الصعب العودة".

وأوضح: "هذا هو السبب في أنك رأيت مستوى عاليًا حقًا من الأداء. بشكل عام من وجهة نظري أشعر أنني بحالة جيدة وبدنيًا ، في مكان جيد حقًا".

وعن ثنائي السنغال ونادي تشيلسي ، إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي أردف كين: "أعتقد أنهما لاعبان جيدان حقًا ، لقد أثبتوا ذلك على المستوى الدولي ومستوى الأندية لسنوات عديدة حتى الآن. بالطبع هم جزء مهم من فريق السنغال. لكنهم لقد تلقيت الكثير من التهديدات ، وتحمل المزيد من اللاعبين".

وتابع: "أهم ما يميزهم هو تكاتفهم كفريق ، وهذا ما جعلهم يتوجون بأبطال إفريقيا".

وأتم: "بالطبع ، لاعبان جيدان حقًا ، لذا سيكون اختبارًا صعبًا بالنسبة لي وللفريق غدًا ، لكنك في كأس العالم ، لذا من المتوقع أن تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم".