صحة الدقهلية تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أنهت صحة الدقهلية استعداداتها لانطلاق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليفات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وعقدت مديرية الصحة اليوم اجتماعًا موسعًا، استعدادا لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

وأكد مكين، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافي لفرق التطعيم بالمحافظة من سن يوم وحتى سن 5 سنوات، مضيفًا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني، إن الاجتماع بحث أهم نقاط خطة الحملة اعتبارًا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة، والتي يوجد صعوبة في الوصول إليها.

وأضافت عبد الغني، أنه تم عقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة في الحملة، مشيرة إلى وجود فرق من الطب الوقائي للمرور على الإدارات الصحية بكل مركز؛ للتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتنقلة وكذا التأكيد على تطبيق كل طرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم.