تقارير: حركة الشباب تستولي على منطقتين جنوب غرب الصومال

أشارت تقارير واردة من مدينة بيدوا إلى أن حركة الشباب استولت على منطقتين في إقليم باي بولاية جنوب الغرب الصومالية.



وأضافت التقارير، التي أوردها اليوم السبت، موقع الصومال الجديد الإخباري، أن القوات الحكومية انسحبت من منطقة "جوف جدود" الواقعة على بعد 30 كلم من بيدوا، عاصمة الجنوب الغربي.



ولم يتضح السبب الرسمي وراء انسحاب القوات الحكومية من المنطقة المذكورة، إلا أن ذلك جاء بعد سيطرة المقاتلين على منطقة "دينوناي" بعد معركة مع القوات الحكومية.



ولم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة على هذه التقارير.



وكان الجيش الصومالي قد تمكن في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء كبيرة في وسط وجنوب الصومال.



وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للاستيلاء على الصومال لإقامة حكم إسلامي متشدد، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمدنيين.