العمليات المشتركة العراقية: نجحنا في تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لتنظيم داعش

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، نجاح القوات في تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الخفاجي ـ في تصريح لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إن تحطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من قتل أغلب الخط الأول من قياديي التنظيم.

وأضاف المتحدث أن انهيار منظومة القيادة لداعش أربك التنظيم وجعله في حالة غير مستقرة أدت إلى انهيار في معنويات عناصره وأصبح غير قادر على تنفيذ أي عملية إرهابية مؤثرة.