هنأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، منتخب بلاده لكرة القدم على فوزه على البرتغال، والذي قاده إلى التأهل لدور الستة عشر في كأس العالم في قطر، معربا عن أمله في أن يظهر المنتخب للعالم إمكانات كرة القدم في بلاده.



وقال يون - وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت - "بدأ التحدي مرة أخرى، تهانينا على تأهل المنتخب الكوري لكرة القدم إلى دور الستة عشر"، مضيفا:" نأمال أن يظهر للعالم إمكاناتيه الكبيرة في دور الـ16 من كأس العالم، بغض النظر عن الفوز أو الخسارة".



وأضاف: "لقد أثار اللاعبون والمدربون إعجاب الناس في هذا البلد بروحهم القتالية وشغفهم لا تتردد في تحقيق الإنجازات والاستمتاع باللعبة".