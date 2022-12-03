لوس أنجلوس تستعد للعودة إلزام ارتداء الأقنعة مع تزايد إصابات كورونا

ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامنر" الأمريكية، اليوم السبت، أن مدينة لوس أنجلوس، التي كانت من أكثر المدن الأمريكية صرامة خلال جائحة كورونا، تستعد للعودة إلى إلزامية ارتداء الأقنعة الطبية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت مديرة إدارة الصحة العامة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا باربرا فيرير، إن "أكبر مدن الولايات المتحدة وسط زيادة في انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن مستويات انتقال العدوى حاليا عن مستوى متوسط مع وجود 2490 إصابة جديدة يوميا.



ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يكون أعداد الإصابة أعلى بكثير بسبب الأشخاص الذين لم يبلغوا عن مرضهم أو أجروا اختبارات في المنزل، موضحة أنه في حال بلوغ المستوى إلى "عالي" سيتم فرض تفويضا بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية.



يذكر أن لوس أنجلوس لقحت نحو 73% من السكان من بينهم اشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يمثلون نحو 92% بينما يحصل الأطفال دون سن الرابعة على 6% من التطعيمات الكاملة.