محافظ شمال سيناء يؤكد دعم جميع مؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، دعم جميع مؤسسات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة.



جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم، الذى أقيم في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش، اليوم السبت، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة التنمية والإبداع، وبحضور اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، نجلاء نصير رئيس قطاع الخدمة المجتمعية بالمصرية للاتصالات، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وأشاد المحافظ بالدور الذى قامت به شركة الاتصالات المصرية ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع فى دعم مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش.

وقال المحافظ إن يوم 3 ديسمبر من كل عام، هو يوم عالمى خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يدعو إلى زيادة الوعى في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مناحى الحياة، ودعمهم والمساعدة على تأهيلهم للاندماج مع باق أفراد المجتمع.

ووجه اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، الشكر لكل من يرسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل تنمية وتعمير وازدهار محافظة شمال سيناء.

وبدورها.. صرحت نجلاء نصير رئيس قطاع الخدمة المجتمعية بالمصرية للإتصالات، بأن وفد من الشركة زار مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش، للتعرف على احتياجات المدارس، ودراسة تلك الاحتياجات، وتحقيق معظمها ليتحقق الحلم، مما يكون له تأثير قوى على طلاب المدارس، مؤكدة استعداد الشركة لتقديم الدعم للمحافظة.

وأشار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى دعم المحافظة لذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام، ودعم طلاب التربية الخاصة بشكل خاص.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الاحتفال أقيم بمجمع مدارس التربية الخاصة في حى العبور بالعريش تحت شعار: "اطمن واحنا معاك"، مضيفة أنه تضمن عددا من الفقرات الفنية والاستعراضات المتنوعة، إلى جانب عرض المهارات الخاصة والإنجازات التى حققها طلاب التربية الخاصة في المسابقات المحلية والقومية، وتسليم الجوائز والهدايا وشهادات التقدير لطلاب التربية الخاصة.

وعلى هامش الاحتفال.. افتتح المحافظ ومرافقوه غرفة الحاسب الآلى والمعرض والمكتبة بمدرسة النور للمكفوفين، ومعرض الصم بمدرسة الأمل للصم، ومعرض مدرسة الشيخ زويد، غرفة التكامل الحسى والمعرض الفكرى وغرفة الموتيسيرى بمدرسة التربية الفكرية، كما وزع المحافظ السماعات الطبية والكراسى المتحركة على ذوى الاحتياجات الخاصة.