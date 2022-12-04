ارتفاع عدد المسافرين الأجانب إلى كوريا الجنوبية بأكثر من 400% في أكتوبر

قالت منظمة كوريا الجنوبية للسياحة، اليوم السبت، إن عدد المسافرين الأجانب إلى كوريا الجنوبية شهد زيادة حادة بنسبة 2ر415 % على أساس سنوي في أكتوبر.

وبلغ عدد الأجانب الذين دخلوا للبلاد 479 ألفا و97 مسافرا في أكتوبر بزيادة نسبتها 2ر415 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لكنه يمثل 7ر28 % فقط من العدد المقابل في نفس الشهر من عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبحسب الدولة، احتل الأمريكيون المركز الأول بـ 73 ألفا و560 مسافرا، ويليهم اليابانيون بـ97 ألفا و159 مسافرا، و التايلانديون بـ 34 ألفا و 428 مسافرا، والفيتناميون بـ 32 ألفا و10 مسافرين.

وفي غضون ذلك، سجلت هونج كونج أعلى معدل نمو، حيث وصل عدد المسافرين القادمين من هونج كونج الى 11 ألفا و216 مسافرا، بزيادة 3ر9486 %، على خلفية استئناف برنامج الدخول بدون تأشيرة، وتخفيف هونج كونج قيود الحجر الصحي المفروضة على العائدين إليها. وبلغ عدد المسافرين القادمين من سنغافورة 24 ألفا و 761 مسافرا في أكتوبر، بارتفاع 6759 %.

وبالإضافة إلى ذلك، نما عدد الزوار اليابانيين والتايلانديين إلى البلاد بنسبتي 2ر5329% و1ر3738% على التوالي، وذلك على أساس سنوي في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد المسافرين الكوريين الجنوبيين إلى الخارج بنسبة 8ر521 % ليصل الى 773 ألفا و480 مسافرا في أكتوبر.