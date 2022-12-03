مدينة شينتشن الصينية تخفف قيود كوفيد

أنهت مدينة "شينتشن"، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين اختبارات إجبارية لكوفيد، لدخول الأماكن العامة، لتنضم إلى قائمة واسعة من الحكومات المحلية، التي خففت من قيود التباعد الاجتماعي الصارمة، التي تم فرضها بمختلف أنحاء البلاد، منذ بدء الجائحة قبل ثلاث سنوات.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أنه لم يعد هناك حاجة لنتائج اختبارت كوفيد في مدينة "شينتشن"، لاستخدام وسائل النقل العام ودخول الصيدليات والمتنزهات والأماكن السياحية في الهواء الطلق، طبقا لبيانات صادرة عن حكومة "شنتشن، اليوم.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت العاصمة بكين ومدينة "قوانجتشو"، مركز المصانع جنوب الصين، بعضا من قيودهما، حتى مع انتشار العدوى بالفيروس في أسوأ تفش منذ بدء الأزمة.



وأشار مسؤولون حكوميون كبار، هذا الأسبوع، إلى انتقال بعيدا عن أكثر إجراءات الاحتواء صرامة، بعد وقت قصير من تنظيم احتجاجات مناهضة للإغلاق، بمختلف أنحاء الصين.



وأصبح هدف الحكومة للقضاء على الفيروس أكثر صعوبة في التنفيذ، منذ وصول السلالة الاكثر عدوى من متحور "أوميكرون".