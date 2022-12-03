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كأس العالم.. تشاكا أفضل لاعب في مباراة سويسرا وصربيا

محمد عاطف
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:08 ص

توج جرانيت تشاكا لاعب منتخب سويسرا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وصربيا مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وحقق منتخب سويسرا فوزًا ثمينًا على نظيره الصربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2022.

وقدم تشاكا لاعب خط وسط منتخب سويسرا، مستويات رائعة في الجانب الدفاعي مع دفاعه خلال الشوط الثاني أمام صربيا، ليقود منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب سويسرا رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، خلف المنتخب البرازيلي المتصدر بـ 7 نقاط، فيما تجمد رصيد صربيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.


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