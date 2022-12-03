الكرملين: روسيا لن تقبل بسقف لسعر النفط الروسي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تقبل بسقف سعر برميل النفط الخام البالغ 60 دولارا للبرميل الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا أول رد فعل للكرملين بعد أن اتخذ دبلوماسيون أوروبيون قرارا بشأن وضع سقف للنفط الروسي مساء الجمعة بعد مفاوضات مطولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيحظر هذا السقف على الشركات تقديم الخدمات، بما في ذلك الشحن والتأمين، لشحنات النفط الروسية في أي مكان في العالم، ما لم يتم بيعها دون المستوى المتفق عليه.

وقال بيسكوف: "نحن نحلل الأمر الآن.. تم إجراء بعض الاستعدادات لمثل هذا السقف ولن نقبل به"، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن موسكو ستعلن كيف سيتم تنظيم العمل بعد الانتهاء من التحليل، متابعا أنه سيتم إجراؤه بسرعة.

ويقوم الكرملين بصياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تجار يشترون الخام في البلاد بيعه لأي شخص يشارك في آلية تحديد الأسعار، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر في نهاية الشهر الماضي.