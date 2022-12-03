كوريا الجنوبية: شحنات الحاويات ترتفع بعد أمر للسائقين المضربين بالعودة للعمل

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن معدل الشحنات من موانئ رئيسية ومواقع إنتاج الأسمنت ارتفع بعد أيام من الاضطرابات؛ بسبب إضراب سائقي الشاحنات.



وكان مستوى الشحنات قد انخفض إلى 21 % قبل أن تصدر الحكومة أمرا تنفيذيا بالعودة للعمل لسائقي شاحنات الأسمنت المضربين.



وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، إن شحنات الحاويات من 12ميناء رئيسيا في البلاد قد ارتفعت إلى 82% في المتوسط صباح اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وتسبب الإضراب في اضطرابات شديدة في شحنات الأسمنت وامدادات الصلب وبدأ يؤثر على قطاع مصافي النفط.



وكان الآلاف من سائقي الشاحنات قد بدأوا إضرابا يوم 24من الشهر الماضي، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.



وأجرت الحكومة وسائقو الشاحنات مفاوضات مرتين الأسبوع الماضي دون أن تسفر عن نتيجة.