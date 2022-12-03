وزراء الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها يبحثون آفاق تنمية الوضع الحالي لسوق النفط

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، ووزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في المنظمة (أوبك بلس)، القضايا المتعلقة بإدارة المنظمة وسير عملها، وكذلك الوضع الحالي لسوق النفط، وآفاق تنميته على المدى القصير والطويل.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الجزائري، اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد "فيديو كونفرانس"، في أعمال الاجتماع الـ185 لمؤتمر الأوبك والأوبك بلس.



وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الوزير الجزائري سيشارك، غدا الأحد أيضا، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الاجتماع 46 من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري ال 34 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها.



وبحسب البيان، سيناقش الوزراء، المسؤولون عن النفط في 23 دولة في إعلان التعاون (أوبك+)، خلال الاجتماعين غدا، التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي، وآفاق تنميته على المدى القصير.