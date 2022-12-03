برلين: نحتاج إلى 43 ألف معاون لإعادة انتخابات محلية بقرار من المحكمة

سجل مكتب الانتخابات في ولاية برلين استعدادا كبيرا من مواطنين راغبين في المشاركة كمعاونين بتنظيم إعادة الانتخابات المحلية في الولاية في 12 فبراير المقبل.



وقال متحدث باسم إدارة الانتخابات في الولاية، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك حاجة إلى حوالي 43 ألف معاون.



وأضاف: "لقد وصلنا تقريبا إلى هذا الرقم"، مشيرا إلى أن الاستجابة جيدة للغاية.



ووفقا للبيانات، تلقت إدارة الانتخابات حتى الآن نحو 40 ألف طلب للمعاونة.



وفي المقابل، أشار المتحدث إلى أن "هناك أيضا تسجيلات مزدوجة ناتجة عن إتاحة التسجيل أيضا عبر الإنترنت".



وفي منتصف نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية لولاية برلين بوجوب إعادة انتخابات برلمان الولاية ومجالس المقاطعات في المدينة بسبب وجود مخالفات.



ولزيادة جذب معاونين في الانتخابات، تمت زيادة بدل مصروفات معفاة من الضرائب من 60 يورو إلى 240 يورو.



وبحسب بيانات وزيرة الداخلية المحلية في الولاية، إيريس شبرانجر، سيحصل موظفو الخدمة المدنية في الولاية على إجازة تصل إلى ثلاثة أيام كتعويض عن عملهم كمعاونين في الانتخابات.