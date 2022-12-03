 وكالة روسية: ضابط استطلاع يروي قصة جنود أوكرانيين يستغيثون بالجنود الروس - بوابة الشروق
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وكالة روسية: ضابط استطلاع يروي قصة جنود أوكرانيين يستغيثون بالجنود الروس

وكالات
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:29 م
تحدث ضابط استطلاع روسي، عن دبابات أوكرانية تم لحم أبراجها من الخارج، تقترب من تجمعات القوات الروسية ببطء، مطلقة إشارة الاستغاثة SOS.

وقال ضابط القوات الروسية الخاصة للمنطقة العسكرية الغربية في قرية نوفوسيلوفسكايا، في إقليم لوجانسك (الذي تسميه جمهورية مستقلة)، إن الجنود داخل هذه الدبابات، والمدرعات الملحومة يعمدون الاقتراب ببطء، وإيقاف المركبات بين فترة وأخرى، وإطلاق رمز الاستغاثة SOS من خلال الطرق على معدن المركبة، وفق وكالة نوفوستي الروسية الرسمية.

وأضاف: "يتم حشر هؤلاء الجنود داخل الدبابات وتحويلهم إلى انتحاريين بالقوة، حتى لا يتمكنوا من الهرب، لكنهم بشر ويريدون أن يعيشوا، لذا يستخدمون رمز الاستغاثة SOS، بإطلاق 3 طرقات قصيرة – 3 طويلة – 3 قصيرة، ليقوم الخبراء الروس بإخراجهم منها".

وذكر أن الجنود المحتجزين داخل هذه الدبابات، لا يرغبون بخوض المعارك، كونها تعني الموت المحتم.

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