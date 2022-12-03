أُقيم مساء أمس، حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، داخل أحد فنادق القاهرة بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

وحرص على حضور الاحتفالية كلا من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والفنان هاني سلامة، الفنانة أمل رزق، وإيناس عز الدين، وغيرهم من كبار رجال دولة الإمارات الشقيقة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، قبل أن تلقي سفيرة الإمارات بالقاهرة كلمتها التي أكدت فيها عمق العلاقات الإماراتية المصرية وسط أجواء مليئة بالحب والسعادة.