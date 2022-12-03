قال مسؤول هندي، اليوم السبت، إن مديرية الاستخبارات المتعلقة بالإيرادات، ضبطت كمية من الكوكايين بقيمة 18 كرور روبية (حوالي 2ر2 مليون دولار) بحوزة اثنين من المواطنين الأجانب في مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي.

يذكر أن الكرور روبية يساوى عشرة ملايين روبية.

وقال المسئول إن أحد الركاب مواطن كيني(27 عاما) ويعمل كـ "مهرج"، وسيدة من غينيا (30 عاما) وتعمل في مجال الملابس، وفقا لوكالة "برس تراست اوف انديا" الهندية للأنباء.

وتحركت السلطات بناء على بلاغ حيث ألقت القبض على الرجل والمرأة ، بعد وصولهما من أديس أبابا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.