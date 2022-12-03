إيطاليا تسجل 227 ألفا و420 إصابة جديدة بكورونا و635 وفاة

سجلت إيطاليا، 227 ألفا و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و635 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 24 مليونا و488 ألفا و80، والوفيات إلى 181 ألفا و733.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و423 ألفا و796 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.